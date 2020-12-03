В Петербурге приготовились к массовой вакцинации от COVID-19

Санкт-Петербург готов вакцинировать своих граждан от коронавируса, но дата начала мероприятия пока неизвестна. Об этом сообщили в Комитете по здравоохранению.

До конца года в северной столице получат свыше 4,5 тыс. доз препарата для медработников. К сегодняшнему дню доставлена почти половина. Объемы и сроки поставок определяет Минздрав.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", в наш город прибыло 1,6 тыс. доз вакцины. В первую очередь, будут добровольно прививать врачей и учителей.

Прививки от коронавируса медики пока смогут сделать в больницах №40 и №68 Красногвардейского района. Планируется, что в городе вскоре появится еще три пункта - после поставок специального оборудования.