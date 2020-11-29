День открытых дверей в Большой хоральной синагоге перенесли в онлайн

Представители Большой хоральной синагоги Санкт-Петербурга, расположенной на Лермонтовском проспекте, объявили о старте дня открытых дверей.

Виртуальные туры по помещениям святыни проходят в онлайн-формате из-за коронавирусных ограничений. За трансляцией можно следить на официальных страницах синагоги в соцсетях.

Побывать в залах культового сооружения, включая тайные помещения, и узнать о религиозных обрядах, увидеть свитки могут все желающие.

После экскурсии раввин Цви Пинский ответит на вопросы участников. Также в сети можно посмотреть концерт еврейской музыки Shpil Клезмер Бэнд.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", сегодня в России отмечается День матери и многие учреждения проводят различные мероприятия.