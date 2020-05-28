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Довоенный Выборг в фотографиях Ялмари Ланкинена

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© Фото: Finna.fi

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Музей Лаппеенранты опубликовал тысячи фотографий Выборга, сделанных знаменитым архитектором Ялмари Ланкиненом в 1920-1939 годы. Во время войны многие здания были разрушены бомбардировками.

Виипури или Выборг в 1930-х годах был вторым по величине городом в Финляндии. Он также считался промышленным центром всей страны. В 1929 году архитектор Отто Меурман разработал большой градостроительный план расширения города. За несколько лет в Выборге появилось много общественных зданий в стиле функционализма. Основные идеи этого проекта советские инженеры использовали вплоть до 1970-х годов.

На пороге Зимней войны в городе функционировали десятки предприятий. В то время здесь жило примерно 80 тыс. человек. После пяти лет военных действий и перехода из рук в руки в Выборге осталась лишь четверть населения и руины. Были безвозвратно уничтожены более 500 домов, среди которых оказались кафедральный собор, синагога в стиле модерн и историческое здание ратуши.

Недавно музей Лаппеенранты опубликовал архив фотографий довоенного города. Специалисты получили тысячи снимков от Юхи Лакинена, сына знаменитого архитектора Ялмари Ланкинена. Он начинал карьеру помощником в выборгском архитектурном бюро Уно Ульберга. Затем основал свою фирму. Успел построить в Виипури более 30 зданий. После войны Ланкинен перевёз своё архитектурное бюро в Лахти, где и жил остаток жизни. Его сын продолжил дело отца, очень часто приезжал в советский и российский Выборг, помогал с реконструкцией памятников.

Фото: Finna.fi
 

Среди гигантского архива фотографий с десятками тысяч снимков, негативов, карт и рисунков музейные работники нашли несколько шедевров. Например, изображение городского вида, снятого из башни Нового кафедрального собора Выборга.

Фото: Finna.fi
 

На финском сайте Finna.fi сейчас доступны более тысячи фотографий, которые Ялмари Ланкинен сделал в разные годы. На снимках 1920-1960-х годов можно увидеть жизнь довоенного Виипури, а также пейзажи различных уголков Карелии.

Фото: Finna.fi
 

Среди построек Ялмари Лакинена наиболее интересные – здание Сберегательного банка Финляндии, дом прихода финского Кафедрального собора и здание администрации сельской общины.
Фото: Finna.fi
 

На основе фотографий из коллекции отца Юха Ланкинен создал макет Выборга, который выставлен в музее Южной Карелии.

Фото: Finna.fi

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