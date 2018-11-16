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Топ-5 кошерных кафе и магазинов Петербурга

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© Фото: Instagram / @nastena_rich

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«Санкт-Петербург.ру» выбрал лучшие места города на Неве, где можно купить и попробовать продукты еврейской кухни и другие товары.

Green Kosher

 

Магазин и кафе находится в здании Батенинских бань. Неподалеку расположен еврейский общинный центр «Маор».

Создатели гастронома отмечают, что это первая точка кошерного питания в Петербурге, которая работает вдали от Большой Хоральной синагоги.

В магазине можно приобрести свежие продукты, кондитерские изделия и кулинарию. В кафетерии предлагают не только горячие напитки, но и бизнес-ланчи.

Где: улица Александра Матросова, 20

Когда: с воскресенья по четверг с 10:00 до 22:00; в пятницу – с 10:00, закрытие – за два часа до начала шабата

Фото: Instagram / @darina017
 

«Кошер Гурмэ»

 

Магазин первой в России сети кошерных супермаркетов открылся в Петербурге минувшей весной. В нем представлены тысячи товаров.

По словам создателя магазина Илана Остроброда, в России большой спрос на кошерную пищу. Больше половины продукции поставляется из Израиля.

В ассортименте «Кошер Гурмэ» можно встретить вино, каре ягненка и уникальные зарубежные товары. Цены здесь выше, чем в обычных супермаркетах, что связано со спецификой продуктов, которые должны подходить под ряд требований.

Официальный сайт

Где: Лермонтовский проспект, 40-42

Когда: с воскресенья по четверг с 10:00 до 20:00, пятница – короткий рабочий день, время работы следует узнавать заранее

Фото: vk.com/besedina_live
 

Golden Cafe

 

Ресторан в Адмиралтейском районе предлагает оригинальные блюда еврейской кухни. Руководство заведения отмечает, что еда соответствует кашруту.

В Golden Cafe подают хумус, запеченные баклажаны с чесноком и майонезом, форшмак, традиционную яичницу с томатами и зеленью и другую классику.

Еду можно заказать на дом или в офис. Помимо этого, в кафе проводят банкеты и прочие мероприятия.

Официальный сайт

Где: Лермонтовский проспект, 27

Когда: с воскресенья по четверг с 11:00 до 23:00, в пятницу с 11:00 до 18:00

Сколько: средний счет – 700 рублей

Фото: vk.com/kosherno_spb
 

«Лехаим»

 

Заведение на Лермонтовском открыто при религиозной общине Большой Хоральной синагоги. Ресторан работает в качестве некоммерческого предприятия, поэтому все доходы направляются на благотворительность.

В меню можно найти традиционные блюда ашкеназской еврейской кухни. Большой популярностью пользуется судак с муссом из лосося и цыпленок гриль по-израильски.

Интерьер ресторана выполнен в мавританском стиле. Здесь есть низкие сводчатые потолки, мебель из ценных пород дерева и витражи.

Официальный сайт

Где: Лермонтовский проспект, 2

Когда: с воскресенья по четверг с 10:00 до 22:00, в пятницу с 10:00 до 13:00

Сколько: средний счет – 800 рублей

Фото: vk.com/lehaim_spb
 

«Кошер»

 

Как и «Лехаим», «Кошер» работает при синагоге. Выручка некоммерческого магазина идет на благотворительные проекты.

В «Кошер» можно приобрести продукты, религиозные принадлежности, сувениры и даже ювелирные изделия.

Сотрудники магазина расскажут вам, какую еду считают кошерной, из чего делают знаменитый хумус и ответят на ваши вопросы. Также в «Кошер» готовят кофе для посетителей.

Официальная страница

Где: Лермонтовский проспект, 2

Когда: с воскресенья по четверг с 09:00 до 21:00, пятница – короткий рабочий день, время работы следует узнавать заранее

Фото: vk.com/judit_lis
 

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