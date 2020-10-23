Петербургскую синагогу оштрафовали за капитальный ремонт

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал религиозную организацию ортодоксального иудаизма "Еврейская община Большой Хоральной Синагоги Санкт-Петербурга" за капитальный ремонт здания, относящегося к объектам культурного наследия.

В ходе капремонта было нарушено законодательство об охране объектов культурного наследия народов РФ. В ходе ремонта были установлены оконные и дверные проемы в брандмауэрной стене, дверной проем водной группы, два оконных проема на втором и чердачном этаже. При этом сторона защиты не признала свою вину, отметив, что работы проводились в августе 2018 года, и они не могут быт привлечены к ответственности в связи с истечением срока давности. При этом здание община получила в неудовлетворительном состоянии, в связи с чем был необходим ремонт.

Итоговая сумма штрафа составила 200 тысяч рублей.