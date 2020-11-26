Кремль сообщил дату начала вакцинации россиян от коронавируса

Кремль ожидает, что массовая вакцинация в РФ от коронавируса начнется до Нового года. Об этом, как передает ТАСС, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что прививочная кампания будет проходить поэтапно и с учетом географических особенностей страны.

Точную дату Песков назвать не смог. Также он не уточнил, сколько доз вакцин планируется выпустить в декабре.



Главным принципом кампании станет добровольность, пояснил пресс-секретарь.

Также он добавил, что в Кремле знают о трудностях некоторых фармкомпаний с запуском производства вакцины.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", в нашем городе ученые также ведут разработку вакцины от COVID-19. Так, в Научно-исследовательском институте гриппа им. А. А. Смородинцева работают над препаратом в виде спрея или капель - на основе вируса гриппа.