В Петербурге открывают каток с видом на море

В Петербурге откроют «Каток у моря» в «Севкабель Порту» 21 ноября. Об этом сообщили в официальной группе общественного пространства «ВКонтакте».

Площадь катка увеличат до 2,1 тыс. кв. м. В центре площадки будет сказочный лес.

Каток будет открыт каждый день с 11 до 21.

Для удобства посетителей предусмотрен теплый холл для переодевания, туалеты, прокат, медпункт, пункты с перекусом. Новичкам помогут тренеры, одетые в различные костюмы.

Стоимость часа катания обойдется в 250-600 руб. в зависимости от времени и дня посещения.

Как ранее писал "Санкт-Петербург.ру", сегодня в нашем городе запустили первый в этом году каток на территории "Новой Голландии". Он будет работать до 14 марта.

Посетителям катков нужно будет обязательно носить маску и соблюдать социальную дистанцию.