Петербуржцам посоветовали места для катания на коньках

В условиях антикоронавирусных ограничений одним из самых популярных видов отдыха в Санкт-Петербурге в новогодние каникулы стало катание на коньках. В нашем городе работают несколько катков.
Каток в Новой Голландии
- 2 тыс. кв. м
- 10:00 - 23:00
- 190-500 руб. в час плюс прокат коньков 390 руб.
- станция метро "Адмиралтейская"
"Каток у моря" ("Севкабель Порт")
- 2,1 тыс. кв. м
- 11:00 - 21:00
- 200-450 руб. в час плюс прокат коньков 250 руб. в час
- станция метро "Василеостровская"
Каток в ЦПКиО им. Кирова
- 900 кв. м
- 10:30 - 21:00
- 200-350 руб. плюс прокат коньков 250 руб.
- станция метро "Крестовский остров"
Каток у "Лахта Центра"
- 10:00 - 22:00 (технические перерывы – с 13:00 до 13:30 и с 17:30 до 18:00)
- 200 руб. в час плюс прокат коньков 200-300 руб.
- станция метро "Беговая"
"Айс-Град" в парке им. Бабушкина
- расписание меняется, посмотреть его можно на сайте катка
- станция метро "Ломоносовская"
Лесной каток в "Охта Парке"
- 9:00 - 22:30
- 600-1000 руб. плюс прокат коньков 300-550 руб.
- на маршрутке от станций метро "Девяткино"/"Парнас".
На всех катках действуют антикоронавирусные правила - соблюдать дистанцию и носить маски.