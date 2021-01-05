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Петербуржцам посоветовали места для катания на коньках

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© Фото: pixabay.com

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Катки располагаются в разных точках по всему городу.

В условиях антикоронавирусных ограничений одним из самых популярных видов отдыха в Санкт-Петербурге в новогодние каникулы стало катание на коньках. В нашем городе работают несколько катков.

Каток в Новой Голландии

- 2 тыс. кв. м

- 10:00 - 23:00

- 190-500 руб. в час плюс прокат коньков 390 руб.

- станция метро "Адмиралтейская"

"Каток у моря" ("Севкабель Порт")

- 2,1 тыс. кв. м

- 11:00 - 21:00

- 200-450 руб. в час плюс прокат коньков 250 руб. в час

- станция метро "Василеостровская"

Каток в ЦПКиО им. Кирова

- 900 кв. м

- 10:30 - 21:00

- 200-350 руб. плюс прокат коньков 250 руб.

- станция метро "Крестовский остров"

Каток у "Лахта Центра"

- 10:00 - 22:00 (технические перерывы – с 13:00 до 13:30 и с 17:30 до 18:00)

- 200 руб. в час плюс прокат коньков 200-300 руб.

- станция метро "Беговая"

"Айс-Град" в парке им. Бабушкина

- расписание меняется, посмотреть его можно на сайте катка

- станция метро "Ломоносовская"

Лесной каток в "Охта Парке"

- 9:00 - 22:30

- 600-1000 руб. плюс прокат коньков 300-550 руб.

- на маршрутке от станций метро "Девяткино"/"Парнас".

На всех катках действуют антикоронавирусные правила - соблюдать дистанцию и носить маски.

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