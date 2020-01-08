Все на лёд: лучшие открытые катки Петербурга

«Севкабель Порт»

Площадь катка на берегу Финского залива превышает 2 тыс. кв. м. На нём одновременно могут разместиться 300 человек.

Посетители катка могут не брать в прокат коньки, а приходить со своими. Если вы ещё не можете уверенно стоять на льду, то можно взять помощника, фигуру нерпы, для устойчивости.

При необходимости можно переодеться в большом тёплом холле. Там есть не только прокат коньков, но и бесплатные камеры хранения, туалеты и медицинский пункт.

Официальный сайт

Где: Кожевенная линия, 40

Когда: ежедневно с 11:00 до 21:00

Сколько: от 250 рублей, прокат – 350 рублей

Фото: Instagram / @fl_mari

«Планетарий №1»

Ещё один крупный каток открыт на набережной Обводного канала возле «Люмьер-Холла» и «Планетария №1».

Сюда посетителей привлекают яркими декорациями и красочным освещением. Здесь также есть фотозона.

Периодически на катке будут устраивать тематические вечера. Их участниками станут диджеи и гости в маскарадных костюмах.

Официальный сайт

Где: набережная Обводного канала, 74

Когда: ежедневно с 10:00 до 22:00, по выходным есть ночной сеанс с 22:00 до 00:00

Сколько: от 200 рублей, прокат – 300 рублей

Фото: vk.com/planetarium1

Елагин остров

С недавнего времени на Елагином острове появился каток с искусственным льдом. Кататься там можно при температуре до +9 градусов.

В качестве залога за коньки принимают 2 тыс. рублей. Аренда защиты стоит 100 рублей за сеанс, тренажёра для катания – 150 рублей.

Также на Елагином острове есть каток на Большой площади, но он работает только при устойчивой морозной погоде. Вход на него бесплатный.

Официальный сайт

Где: Елагин остров, 4

Когда: ежедневно с 11:00 до 20:30

Сколько: 250 рублей без проката коньков за сеанс, 450 рублей с прокатом, для детей до 7 лет сеанс с прокатом стоит 250 рублей, без проката – 150 рублей

Фото: vk.com/id219857

Новая Голландия

На острове Новая Голландия каток работает при температуре до +10 градусов. Попасть сюда можно будет до 15 марта.

Каток разместили возле главной сцены. Рядом установлена крытая галерея с обогревателями, скамейками и камерами хранения.

У посетителей не требуют залог за коньки. Помощник фигуриста для устойчивости на льду предоставляется бесплатно.

Официальный сайт

Где: набережная Адмиралтейского канала, 2

Когда: ежедневно с 11:00 до 22:00

Сколько: от 150 рублей, прокат – 350 рублей

Фото: vk.com/newhollandsp

Удельный парк

В парке на севере Петербурга катания устраивают только по выходным. И в субботу, и в воскресенье с 13:00 до 14:00 и с 16:30 до 17:30 чистят и заливают лёд.

Однако стоит брать во внимание погоду. При неблагоприятных условиях сеансы могут отменить.

Руководства катка просит учитывать, что принимаются только наличные. По возможности стоит брать мелкие купюры.

Официальная страница

Где: улица Аккуратова, 7А

Когда: в субботу и воскресенье с 10:30 до 20:00

Сколько: дети от 3 до 7 лет, инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, члены многодетных семей – бесплатно, школьники и студенты – 200 рублей за сеанс, взрослые – 400 рублей за сеанс

Фото: vk.com/toslide

«Тинькофф Каток»

Новая ледовая площадка в ноябре открылась возле концертной площадки «Тинькофф Арена». Отсюда открывается вид на небоскрёб «Лахта Центр».

По выходным каток работает до последнего посетителя. Также тут устраивают мастер-классы, игры и другие мероприятия.

Для желающих научиться стоять на льду существует школа катания, в которой работают профессиональные инструкторы. При катке открыты фудкорт и парковка.

Бесплатно попасть на каток могут только обладатели банковской карты «Тинькофф».

Официальная страница

Где: Приморский проспект, 80

Когда: ежедневно с 12:00 до 21:00

Сколько: дети до 10 лет – 100 рублей за час, остальные – 200 рублей за час, прокат коньков для детей до 10 лет – 200 рублей за час, для остальных – 300 рублей за час

Фото: vk.com/tinkoff_katok

«Лапландия Парк»

Возле станции метро «Крестовский остров» покататься можно в «Лапландия Парке». Он расположен у центральной аллее Приморского парка Победы.

Каждый сеанс на катке длится полтора часа. В стоимость билета также входит посещение оленьей фермы.

Фигура-помощник здесь предоставляется за деньги. Взять её в прокат можно за 150 рублей.

Официальная страница

Где: улица Рюхина, 9Д

Когда: по будням с 11:00 до 22:00, по выходным с 11:00 до 23:00

Сколько: детский билет – 300 рублей, взрослый – 400 рублей, прокат для детей – 200 рублей, для взрослых – 300 рублей

Фото: vk.com/laplandia_park

Царскосельский каток

Каток в Пушкине располагается возле входа в Екатерининский парк. Это дань уважения истории – в прошлом на этом же месте каждую зиму катались на коньках и играли в хоккей.

Стоит учитывать, что лёд на площадке настоящий. Это значит, что при повышении температуры воздуха выше нуля каток может не работать.

Иногда при слабых морозах лёд недостаточно прочный для взрослых посетителей, поэтому каток открывают только для детей. Следить за информацией можно в соцсетях.

Официальная страница

Где: Пушкин, Треугольная площадь

Когда: следить за расписанием можно на странице катка

Сколько: детский билет – 100 рублей, взрослый – 200 рублей

Фото: vk.com/skatering