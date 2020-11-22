Большой "Каток у моря" открылся с ограничениями

На Васильевском острове в пространстве «Севкабель Порт» открылся «Каток у моря».

Работать каток будет каждый день с 11 до 21, однако с ограничениями - посетителям нужно будет носить маски и перчатки. Кроме того, установлено максимальное число находящихся на катке одновременно - это 210 человек. Также закрыты раздевалки.

Посетители могут взять коньки напрокат за 350 рублей. Цены за проход на каток различаются в разные дни и в различное время дня и доходят до 600 руб. за час.

Посетителей к катку отвезут бесплатные шаттлы от станции метро «Приморская».

Как писал "Санкт-Петербург.ру", пока в городе не удается остановить рост заболеваемости. В связи с этим власти на прошлой неделе ввели новые ограничения.