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Американские ученые создали маску-убийцу COVID-19

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© Фото: pixabay.com

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Разработку представили специалисты из Массачусетского технологического института в США.

Американские разработали маску, убивающую вирусы. Как сообщается на сайте института, маска активна. С помощью электропитания (батарейка) она сможет убивать частицы коронавируса, пропуская воздух через тонкую медную сетку, нагретую до 90 градусов.

Фильтр из горячего металла окружён изолирующим неопреном, защищая носящего маску от высоких температур.

Отмечается, что цена маски, конечно, будет выше, чем обычной медицинской или тканевой. Однако для медработников такая маска может стать жизненно важной.

Электромаска не нуждается в стерилизации, ее можно использовать многократно.

Пока ее еще не тестировали, однако заявку на патент ученые уже подали.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", власти Петербурга неустанно призывают горожан использовать СИЗ в общественных местах, чтобы избежать распространения коронавируса. Рейды инспекторов регулярно проходят в магазинах, транспорте и ТЦ, нарушителям грозит штраф.

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