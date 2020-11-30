Ледовый дворец отменил все концерты после скандала с выступлением Басты

Ледовый дворец отменил все концертные выступления до февраля 2021 года из-за пандемии коронавируса. Об этом «Петербургскому дневнику» рассказал замдиректора по правовым вопросам площадки Георги Николов.

Ледовый дворец пока разбирается с претензиями к концертам Басты 27-28 ноября. Так, Комитет по культуре проведет проверку жалоб, что сотни зрителей выступлений не носили маски и не соблюдали социальную дистанцию.

Как отметил Николов, разрешение проводить концерты Ледовым дворцом были получены в конце ноября. По его словам, всем зрителям на входе измерили температуру и выдали СИЗ. Также в залах была разметка на полу в фойе для соблюдения дистанции.

На оба концерта пришли более 6 тыс. человек, что меньше, чем 50% заполняемости зала, уточнил представитель площадки.

В будущем Дворец не будет принимать концерты, а только спортивные мероприятия.

Как ранее писал "Санкт-Петербург.ру", депутат Сергей Боярский потребовал объяснений по поводу концерта Басты, предъявляя претензии организаторам.