В Петербурге за неделю поймали полторы сотни пассажиров без масок

Инспекторы поймали более сотни горожан, не носивших маски в петербургском метро, и составил на них протоколы. Как сообщает пресс-служба Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, штрафы применяются только к злостным нарушителям, с основной массой петербуржцев проводятся профилактические беседы, так что "безмасочников", вероятно, было гораздо больше.

Как сообщал ранее "Санкт-Петербург.ру", штраф за неношение СИЗ в нашем городе составляет 4 тыс. руб.

Отметим, в северной столице продолжается рост заразившихся коронавирусом. На 13 ноября их число составило 1756 человек.