Картина дня: главные новости о коронавирусе в России и Петербурге за 18 мая

Главной темой дня, по данным «Монитора», стал рост количества пассажиров в петербургском метро. По данным пресс-службы, в первый рабочий день 12 мая метро воспользовались 663 тыс. человек, а 15 мая в городскую подземку спустились уже 683 тыс. человек. При этом метрополитен сохраняет прежний укороченный режим работы до 22 часов, а также увеличенный интервал движения поездов.

В конце марта на фоне развития пандемии коронавируса пассажиропоток в метро Петербурга снижался в некоторые дни до 90%. 29 марта им воспользовались 327 тыс. человек, что составляет всего 13% от среднего пассажиропотока в 2019 году.

В Петербурге продолжает снижаться прирост новых случаев заражения COVID-19, за сутки зарегистрировано 425 заболевших. С начала пандемии в городе обнаружено 10 887 больных.

Второй темой, согласно «Монитору», стало обращение муфтия Петербурга ко всем единоверцам. Он попросил мусульман праздновать дома Ураза-байрам, который пройдёт в конце этой недели. Традиционно окончание поста в месяце Рамадан заканчивается массовым трёхдневным торжеством. В этом году муфтий просит соблюдать режим самоизоляции, не участвовать в массовых мероприятиях.

Президент России на отдельном совещании с руководством Дагестана обратился к жителям региона и мусульманам России с просьбой прислушаться к муфтиям и провести Ураза-байрам дома.

Третьей темой дня стали новые рекомендации Роспотребнадзора по снятию ограничений. Первыми об этом написали «Росбалт» (13:30), «Метро» (13:35) и 47news.ru (13:50). Глава ведомства Анна Попова рассказала, что кинотеатры, спортивные залы и другие подобные заведения должны пройти три этапа снятия ограничений, установленных из-за пандемии коронавируса. Только после этого станут возможны прогулки, к которым привыкли люди.

Также в Роспотребнадзоре рассказали, что к пассажирам воздушного, водного и автомобильного транспорта будут предъявляться следующие требования: обязательный контроль температуры, обеспечение масками, перчатками, антисептиками, соблюдение социальной дистанции, дезинфекция оборудования.

«При продаже билетов количество пассажиров, перевозимых на воздушном судне, не должно превышать 50% от общего количества посадочных мест, а также на этапе регистрации на рейс – исключение рассадки пассажиров на посадочные места, расположенные в непосредственной близости друг к другу, в том числе относительно одного ряда впереди и одного ряда позади посадочного места», – рассказали в ведомстве.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали Gazeta.spb, Topspbtv.ru и «Фонтанка.ру».