Петербуржцев оштрафовали в Турции за ковид-диссидентство

Двух петербуржцев задержали в Анталье за отказ от ношения масок. Как сообщает РИА Новости, россияне прибыли в Турцию 19 ноября и ходили по территории аэропорта без масок.

Их задержали и доставили в отделение транспортной полиции, где составили на них протоколы за отказ носить СИЗ.

Сотрудник российской дипмиссии отметил, что в тот же вечер правонарушителей отпустили, и они отправились в свой отель.

Штраф за неношение СИЗ в общественных местах в Турции составляет 118 лир (около 2 тыс. руб.).

Как писал "Санкт-Петербург.ру", Турция стала одной из первых стран, возобновивших авиасообщение с Россией после снятия карантина в нашей стране. Как сообщали в Роспотребнадзоре, наибольшее число привозных случаев коронавируса именно из этой страны.