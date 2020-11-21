Петербуржцев оштрафовали в Турции за ковид-диссидентство

Двух петербуржцев задержали в Анталье за отказ от ношения масок. Как сообщает РИА Новости, россияне прибыли в Турцию 19 ноября и ходили по территории аэропорта без масок.
Их задержали и доставили в отделение транспортной полиции, где составили на них протоколы за отказ носить СИЗ.
Сотрудник российской дипмиссии отметил, что в тот же вечер правонарушителей отпустили, и они отправились в свой отель.
Штраф за неношение СИЗ в общественных местах в Турции составляет 118 лир (около 2 тыс. руб.).
Как писал "Санкт-Петербург.ру", Турция стала одной из первых стран, возобновивших авиасообщение с Россией после снятия карантина в нашей стране. Как сообщали в Роспотребнадзоре, наибольшее число привозных случаев коронавируса именно из этой страны.