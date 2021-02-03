Доктор Мясников высказался по поводу ношения СИЗ

Александр Мясников, врач и телеведущий, заявил, что сомневается в эффективности ношения масок и перчаток во время пандемии. Также он отметил, что во время гриппа и других инфекций СИХ не показали хорошую эффективность.

«Но от бессилия перед коронавирусом даже противники масок выступили за их ношение. Есть приказ – мы носим. Но что будет, если все снимут маски? Ничего особенного не будет», — заявил медик.

Кроме того, Мясников добавил, что перчатки никак не помогают защититься от коронавируса, потому что инфекция не попадает в организм через руки.

При этом он также заявил, что, по его мнению, коронавирус не переносится руками, поэтому перчатки тоже можно отменить.

«Коронавирус – это не клещ, он в кожу не впивается и не переносится руками. Даже если тереть глаза и облизывать пальцы, коронавирус не попадет в организм. Этот путь доказано не существует», — добавил специалист.