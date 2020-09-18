Абхазия возвращает коронавирусные ограничения

Президент Абхазии подписал распоряжение о новых ограничениях, которые вступят в силу с 5 октября. Об этом сообщается на сайте президента.

Снова будут запрещены массовые мероприятия в помещениях, свадьбы и другие торжества. В кафе и ресторанах нужно будет соблюдать дистанцию, сидя за столами подальше друг от друга.



На рынках и в транспорте нужно будет проводить дезинфекцию ежедневно и использовать СИЗ.

Школы обеспечат масками и санитайзерами.

В медучреждениях будут подготовлены ковидные стационары.