Россияне могут поехать в Южную Осетию - границы открыты

Россия открыла границу с Южной Осетией, а также сняла ограничения для некоторых специалистов на въезд в страну и выезд из нее. Как отметили в пресс-службе правительства, ограничения были введены из-за пандемии коронавируса по всему миру.

Пересекать границу теперь могут члены экипажей морских и речных судов, находящихся в российских портах.

Для перемещения разрешается пользоваться автомобильным, воздушным, железнодорожным и морским транспортом.

Южная Осетия открыла границу для РФ с 15 сентября.

Россия начала постепенно открывать границы с другими странами с 1 августа. Сейчас разрешено сообщение с Мальдивами, Египтом, ОАЭ, Великобританией, Турцией, Танзанией, Абхазией, Киргизией, Кенией, Черногорией, Молдавией, Польшей и Грецией.