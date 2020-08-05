В Турции выросло число заболевших коронавирусом после открытия границ для туристов

В Турции после открытия границ с рядом стран, включая Россию, зафиксировали резкое увеличение заражений коронавирусом. Об этом сообщил глава министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в своем Twitter.

«Мы впервые за долгое время видим серьезное увеличение числа заражений», — написал он.

Турция должна приложить все усилия, чтобы не допустить резкого распространения заболевания.

По данным за 4 августа, в Турции выявили 1083 случая (днем ранее — 995). Число умерших - 18 человек, 994 выздоровели.

Напомним, что границы между Турцией и РФ открылись 5 дней назад. Первые самолеты уже вылетели в Анкару и Стамбул. С 10 августа самолеты будут доставлять туристов в курортные Анталью, Бодрум и Даламан. Также с 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Танзанией и Абхазией. С 15 августа планируется открыть границы с Швейцарией. По прогнозам экспертов, позже могут открыться для посещения ОАЭ, Мальдивы, Южная Корея, Хорватия и Мальта.