Кипр открывается для россиян, но не для всех

Власти Республики Кипр разрешили россиянам приезжать, однако только если туристы будут иметь отрицательные тесты и находиться на карантине 14 дней после въезда, а после снова сдать тест. Россия попала в список категории С Минздрава, пишет ТАСС.

Тест на коронавирус надо сдать не позднее, чем за три дня до въезда, либо сразу по прибытии на Кипр.

В категории В страны, граждане которых должны иметь справку об отрицательном тесте. В категории А страны, граждане которых могу въезжать свободно.

Отметим, что Россия с 1 августа возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией, были сняты ограничения на пересечение границы с Абхазией. С 15 августа можно полететь в Швейцарию, свои границы открыли Киргизия и Черногория.