С 13 декабря РЖД вводит новый график движения поездов

РЖД в воскресенье, 13 декабря, введет новый график для движения всех поездов на 2020 и 2021 года. Компания будет увеличивать число поездов дальнего следования. Однако международные рейсы пока осуществляться не будут из-за сложной эпидемиологической ситуации в мире с коронавирусом, но поезда в Абхазию все-таки не отменят.

Изменения в графике движения поездов РЖД проводит каждый год во второе воскресенье декабря. График вступает в силу в 00:00 13 декабря в 2020 году.

В новом графике предусмотрено курсирование около 596 пар поездов дальнего следования в 443 сообщениях. Так, например, в прошлом году РЖД насчитывало 583 пары поездов дальнего следования на 433 различных направлений.