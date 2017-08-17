Третий фестиваль Довлатова «Заповедник» пройдет с 15 по 17 сентября

В Псковской области с 15 по 17 сентября пройдет третий фестиваль имени Сергея Довлатова «Заповедник». В программе фестиваля традиционно значатся кинопоказы и театральные постановки. Об этом сообщает Blog Fiesta.

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Кроме того, гостей ждут изобразительные и фотовыставки, лекции, встречи с писателями, философами, режиссерами и музыкантами. Неотъемлемая часть фестиваля - поездка в Пушкинские Горы и посещение дома-музея писателя в Березино.

Среди театральных показов - спектакль-квартирник «Невидимая книга», созданный по записным книжкам Довлатова. Его покажут в ночном клубе. В свою очередь, премьера иммерсивного спектакля московского режиссера Талгата Баталова состоится на улице - постановка создана в формате экскурсии и пройдет по дороге от автобусной станции в Пушкинских Горах до дома писателя в Березино.

В Псковской филармонии гостям фестиваля представят литературно-драматический вечер «Довлатов.Way», в роли Довлатова - народный артист России, ведущий актер Александринского театра Петр Семак. Традиционно в рамках фестиваля состоится бесплатный концерт на месте бывшей автобусной станции, с которой когда-то Сергей Довлатов отправился в Пушкинские Горы, где позже работал экскурсоводом.

В рамках «Заповедника» также будут открыты три выставки, одной из которых станет коллекция живописи и графики друга Сергея Довлатова - Гаги Ковенчука, которую представят его жена и сын.

Гостям также покажут фильм Бориса Хлебникова «Аритмия». Работа стала победителем фестиваля Кинотавр-2017. Зрители смогут увидеть ленту до ее выхода в российский прокат, а также встретиться с создателями и актерами этой картины.

В программе будут представлены творческие встречи с известными деятелями культуры, лекторий и киноклуб, открытие уличной инсталляции, вручение премии лучшему экскурсоводу, традиционный «фуршет на газетах» у дома Довлатова и многое другое.