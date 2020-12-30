В ТНТ пояснили причины ухода с телеканала "Дома-2"

Александр Жаров, генеральный директор холдинга "Газпром-медиа", рассказал о причинах отказа телеканалом "ТНТ" от телепроекта "Дом-2".

Шоу просуществовало на телеэкране в эфире канала "ТНТ" с 2004 года, прошло 16 лет его популярности прежде, чем его закрыли

По словам генерального директора, он считает крайне спорным утверждение о том, что шоу всё ещё смотрит молодое поколение зрителей. Также он пояснил, что проект был, действительно, популярным в свои года, однако, сейчас пик популярности значительно упал. Аудитория телезрителей проекта уходит, более того, два последних года проект приносит исключительно убытки, так как встал на точку нерентабельности.

Напомним, ещё в середине декабря телеканал "ТНТ" объявил о закрытии реалити-шоу "Дом-2".