По новой информации, телепроект "Дом-2" переезжает на телеканал СТС.

Сообщается, что переговоры по поводу новой площадки трансляции передачи телепроекта "Дом-2" проходят с некоторыми крупными онлайн-кинотеатрами, но и ещё СТС Медия планирует также на своей площадке трансляцию реалити-шоу.

Пока что стороны переговоров не уточняют будет ли сохранён формат шоу, а также оставят ли проекту его название.

Пресс-служба телеканала ТНТ сообщает, что последний выпуск телепроекта выйдет 30 декабря, эта серия будет длиться около двух часов. Далее уже на эфирное место реалити-шоу поставят программы в жанре стенд-ап.