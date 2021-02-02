СМИ узнали, куда переезжает "Дом-2"

Шоу "Дом-2" теперь будет выходить на канале СТС Love. Об этом сообщает "СтарХит" со ссылкой на источник.

Причем его можно будет увидеть только в стартовом пакете. Возможно, после СТС Love проект захотят вывести на пару часов на СТС, однако не сразу.

Ожидается, что шоу изменится и станет современнее и интереснее.

Что касается состава участников, то, по данным источника, планируется оставить часть старого состава.

Раньше "домом" "Дома-2" был телеканал ТНТ, на котором проект выходил 17 лет. Вели передачу Ольга Бузова и Ксения Бородина.