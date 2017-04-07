Члена Совфеда РФ и бывшего председателя петербургского Законодательного собрания Вадима Тюльпанова похоронили на Новодевичьем кладбище в Петербурге.

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Отпевание состоялось в церкви Воскресенского Новодевичьего монастыря, после чего гроб с телом сенатор под гимн России был погребен рядом с могилой его отца.

Днем в Мариинском дворце при повышенных мерах безопасности состоялась гражданская панихида. Проститься с Тюльпановым пришли глава Совфеда РФ Валентина Матвиенко, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, действующие и бывшие депутаты, политики и чиновники, а также простые горожане.

«Наш город, наша страна понесли тяжелую утрату. Безвременно ушел из жизни яркий политик, человек, стоявший у истоков современного петербургского парламентаризма. Мы потеряли коллегу, друга, товарища. Все мы ценили и уважали его не только как профессионала высочайшего класса, но и как человека, одаренного такими прекрасными качествами, как вежливость, доброта, отзывчивость, интеллигентность», - заявил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

«Это большое горе для всех, кто знал и любил Вадима Альбертовича. Он ушел в расцвете сил, полный новых замыслов, сил и энергии. Мы долгое время работали с ним вместе и действовали как одна команда, делали все, чтобы поднять петербургскую экономику, повысить качество жизни горожан. Это было нелегкое время, но нам всегда удавалось найти верное решение для любой проблемы», - сказала председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко назвал Вадима Тюльпанова незаурядным человеком, который очень много сделал для города и для страны. «Он умел найти общий язык с каждым, был открытым, общительным, светлым человеком», - отметил глава города.

Вадим Тюльпанов умер во вторник, 4 апреля. По данным медиков, смерть сенатора наступила от острой сердечной недостаточности, вызванной ишемической болезнью сердца. При этом изначально рассматривалась версия о травме головы, полученной в результате несчастного случая.