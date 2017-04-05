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Медики назвали причину смерти сенатора Вадима Тюльпанова

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© Фото: Алексей Даничев / РИА «Новости»

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Гражданская панихида пройдет 7 апреля в Ротонде Мариинского дворца.

Следственный комитет России по Петербургу получил медицинское заключение о причине смерти сенатора Вадима Тюльпанова. Об этом сообщает пресс-служба сенатора.

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По данным медиков, смерть сенатора наступила от острой сердечной недостаточности, вызванной ишемической болезнью сердца. При этом изначально рассматривалась версия о травме головы, полученной в результате несчастного случая. Тюльпанов скончался вечером 4 апреля после падения в спортивно-оздоровительном комплексе «Оазис» в Огородном переулке Кировского района.

Гражданская панихида пройдет 7 апреля с 10 до 12 часов в Ротонде Мариинского дворца. Отпевание состоится в 13 часов в церкви Новодевичьего монастыря на Московском проспекте. Похоронят Тюльпанова там же, на монастырском кладбище. В траурных мероприятиях планируется участие спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Вадим Тюльпанов родился в Ленинграде в 1964 году. После окончания училища работал на судах Балтийского морского пароходства, прошел путь от моториста до старшего механика. В 1993 году основал компанию морских перевозок.

В июле 1997 года он стал соучредителем и был избран председателем совета Санкт-Петербургского регионального фонда правовой защиты пенсионеров и малоимущих. В феврале 1998 года избран депутатом муниципального совета МО № 27 Кировского района.

В 1998 году Тюльпанов был избран депутатом Законодательного собрания Петербурга второго созыва, а 27 июня 2001 года - заместителем председателя собрания. В декабре 2002 года стал депутатом Законодательного собрания Петербурга третьего созыва. Позже, 15 января 2003 года, большинством голосов избран председателем Законодательного собрания Петербурга.

С 2011 года Тюльпанов был членом Совета Федерации РФ. Он выступал в защиту сохранения музея Арктики и Антарктики и дважды обращался к губернатору Петербурга с просьбой скорейшим образом восстановить горельеф Мефистофеля на Лахтинской улице.

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