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Коллеги о Тюльпанове: Он не боялся высказывать свое мнение

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© Фото: ВладТайм

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Сенатор скончался во вторник, 4 апреля.

Сенатор Вадим Тюльпанов скончался в Петербурге – по предварительной информации, поскользнулся в бане и ударился головой.

За несколько часов до смерти он прокомментировал теракт в метро, который произошел накануне, 3 апреля. По словам сенатора, злоумышленники не случайно выбрали этот день для совершения теракта - они знали, что в Петербурге президент России Владимир Путин проведет ряд встреч, в том числе и с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Фото: socmedia.enisey.tv
 

Коллеги Тюльпанова вспоминают о нем как о человеке, который не боялся высказывать свое мнение.

«Всю жизнь были политическими оппонентами, - приводит «Росбалт» слова депутата ЗакСа Бориса Вишневского. -. Мне не раз приходилось слышать от него здравые предложения и высказывания, которые шли вразрез с общепринятыми в партии власти. Он не боялся высказывать свое мнение. И те немногие разы, что мы встречались с ним, мы совершенно нормально разговаривали. Сложностей во взаимоотношениях не было… Страшно и нелепо, когда человек гибнет в столь молодом возрасте по столь нелепой причине».

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко также выразил соболезнования в связи со смертью своего коллеги.

«В это невозможно поверить. Ушёл яркий, интересный и талантливый человек, неординарный политик. И он ещё так много мог бы сделать. Это колоссальная потеря для города, который он любил и о котором заботился, будучи на высоком посту в столице, потеря для страны, для всех нас. Хочу передать слова глубокого сочувствия родным и близким Вадима Альбертовича. Скорбим вместе с вами», — отметил Дрозденко.

«Ушел из жизни яркий, талантливый политик, большой патриот нашего города, - говорится в официальном сообщении губернатора Петербурга Георгия Полтавченко. -  
Долгие годы Вадим Альбертович был председателем Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. При его личном участии были приняты законы, во многом определившие развитие города. На протяжении ряда лет он достойно представлял Петербург в Совете Федерации».

Председатель Законодательного Собрания Петербурга Вячеслав Макаров прибыл на место гибели сенатора.

Фото: РИА Новости
 

Вадим Тюльпанов родился в Ленинграде в 1964 году. После окончания училища работал на судах Балтийского морского пароходства, прошел путь от моториста до старшего механика.

В 1993 году основал компанию морских перевозок. В июле 1997 года стал соучредителем и был избран председателем совета Санкт-Петербургского регионального фонда правовой защиты пенсионеров и малоимущих. В феврале 1998 года избран депутатом муниципального совета МО № 27 Кировского района.

В 1998 году Тюльпанов был избран депутатом Законодательного Собрания Петербурга второго созыва, а 27 июня 2001 года - заместителем председателя Собрания. В декабре 2002 года стал депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга третьего созыва.

Позже, 15 января 2003 года, большинством голосов избран Председателем Законодательного Собрания Петербурга.

С 2011 года Тюльпанов был членом Совета Федерации РФ.Он выступал в защиту сохранения музея Арктики и Антарктики и дважды обращался к губернатору Петербурга с просьбой скорейшим образом восстановить горельеф Мефистофеля на Лахтинской улице.

О дате и месте прощания будет сообщено позднее.

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