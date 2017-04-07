Петербург прощается с Вадимом Тюльпановым

Гражданская панихида по члену Совфеда РФ и бывшему председателю петербургского Заксобрания Вадиму Тюльпанову проходи при усиленных мерах безопасности, сообщают «Невские новости».

На площади у Мариинского дворца дежурит полиция. На входе - как на парадном, так и на служебном - сумки посетителей проверяют с помощью служебных собак и визуального осмотра.

Отпевание Тюльпанова состоится в 13 часов в церкви Новодевичьего монастыря на Московском проспекте. Похоронят Тюльпанова там же, на монастырском кладбище. В траурных мероприятиях планируется участие спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

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Коллеги о Тюльпанове: Он не боялся высказывать свое мнение

Вадим Тюльпанов умер во вторник, 4 апреля, в Петербурге. По предварительным данным, сенатор он скончался в результате падения с винтовой лестницы в помещении спортивно-оздоровительного центра "Оазис" в Огородном переулке.

Вадим Тюльпанов – член Совета Федерации от Ненецкого автономного округа. С 2003 по 2011 год он занимал должность председателя Законодательного собрания Петербурга.

Тюльпанов выступал в защиту сохранения музея Арктики и Антарктики и дважды обращался к губернатору Петербурга с просьбой скорейшим образом восстановить горельеф Мефистофеля на Лахтинской улице.