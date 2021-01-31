Оксимирон задержан на акции протеста в Петербурге

Репер Оксимирон задержан во время акции в центре Петербурга. Об этом сообщает РИА Новости.

Информация появилась от менеджера репера. Евгения Муродшоева уточняет, что не знает место задержания.

"Сейчас решается вопрос, нужна ли Оксимирону какая-то помощь, решение юридических вопросов", - отмечает менеджер Оксимирона.

Напомним, 23 января по России прошли несогласованные акции, в результате которых было задержано много нарушителей и возбуждено много уголовных дел об угрозе массового заражения коронавирусной инфекцией.

Генпрокуратура и МВД напомнили гражданам о статье УК о массовых беспорядках, которая подразумевает лишение свободы сроком до 15 лет. Кроме того, перед акциями 31 января МВД напомнило россиянам об особо режиме в пандемию коронавируса.