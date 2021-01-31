На Сенной площади ОМОН защищается слезоточивым газом

31 января в Петербурге состоялась акция протеста в поддержку Навального. Люди собираются в центре города и скандируют лозунги. На одной из несогласованных акций, состоявшейся на Сенной площади, люди начали нападать на сотрудников ОМОНа. В целях защиты силовики применили слезоточивый газ.

Известно, что МВД и Генпрокуратура РФ до акций протеста предупреждала граждан об их незаконности и уголовной ответственности за массовые беспорядки, грозящей лишением свободы до 15 лет, а также об ответственности за нарушение противоэпидемиологического режима.

Ранее, Санкт-Петербург.Ру сообщил о задержании на петербургской акции протеста репера Оксимирона, который вышел на акцию в свой день рождения.