На Петроградке эвакуатор "потерял" автомобиль по пути на штрафстоянку

Инцидент с участием эвакуатора произошел в среду, 30 декабря, около 14:00. На пересечении Петроградской стороны и Пионерской улицы эвакуированный автомобиль съехал на дорогу. Эвакуатор «протащил» автомобиль по асфальту.

Видео инцидента очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Согласно предположениям пользователей соцсети, колеса машины не были правильно пристёгнуты, в результате чего эвакуатор «потерял» легковушку.

По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.