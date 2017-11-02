Как не сесть в такси на тот свет, или сколько стоит жизнь пассажира?

Такси-убийцы

«Водитель наехал на поребрик, а затем протаранил столб и дерево. Он не тормозил, не выкручивал руль, а мчался на препятствие. Я посмотрела на него – он сидел со «стеклянными» глазами: не спал, но не шевелился и ни на что не реагировал», – вспоминает директор одного из московских event-агентств Елена Гращенкова свою «поездку» на «Яндекс.Такси» в Петербурге в июне прошлого года.

Она помнит, как закричала и очнулась уже в отделении скорой помощи с переломом плеча, ушибом грудной клетки и многочисленными гематомами. В этой аварии все остались живы.

Месяц ушел на реабилитацию, а левую руку Елена до сих пор не может вытянуть. От «Яндекс.Такси» она не получила никакой компенсации. По ОСАГО Елене выплатили 75 250 рублей. В остальной выплате отказали. Суд обязал водителя возместить 400 тыс. рублей за моральный ущерб. Этих денег от таксиста Дениса Апша Елена не получила. По ее словам, у водителя нет денег даже на оплату штрафов, которые, судя по выписке ОГИБДД УМВД (копия документа находится в распоряжении редакции), происходят с регулярной периодичностью. Через какое-то время этот водитель, работая уже на другую компанию, попался с крупной дозой амфетамина.

Еще более неудачной поездка в такси уже в июне этого года стала для Дмитрия Добкина. Также воспользовавшись приложением и вызвав знаменитое «Яндекс.Такси», он сел к засыпающему водителю. Страшные кадры аварии есть в сети. Водитель погиб – в официальных сводках сказано: уснул за рулем на скорости 90 км/ч. Пассажир Дмитрий очнулся на больничной койке, после четырех дней комы.

Виновным признали погибшего таксиста, поэтому в возбуждении уголовного дела родным отказали. Сейчас Дмитрий теряет слух, зрение и память – слишком серьезной была авария. А от компании «Яндекс.Такси» он получил только 70 рублей за неиспользованную поездку.

Совсем недавно, 12 октября, в Челябинске водитель «Яндекс. Такси» и вовсе убил своего пассажира. Шофер автомобиля, не справившись с управлением, совершил наезд на бордюрный камень, а затем врезался в фонарный столб.

ДТП на Новом Арбате. Фото: «Эхо Москвы»

Желтый автомобиль с надписью «Яндекс.Такси» сбил девушку на пешеходном переходе в Москве, которая вышла из офиса во время обеденного перерыва. Пострадавшая скончалась от полученных травм спустя две недели в больнице, не приходя в сознание. Сейчас известно, что машина принадлежит компании ООО «Сигма», которая сотрудничает с сервисом «Яндекс.Такси». А в момент аварии водитель выполнял заказ службы такси «Некси».

Столбы «Яндекс.Такси» «штурмует» периодически. Например, 20 октября этого года в социальной сети появилось доказательство очередного инцидента: очевидцы выложили в соцсеть фото с подписью: «Яндекс.Такси» пыталось забрать пассажира прямо с остановки, но столб помешал реализовать коварный план». Хорошо, что в этой аварии пострадавших нет.

В каком состоянии к вам приедет водитель распиаренного бренда, абсолютно неизвестно. В сентябре этого года, чтобы преодолеть небольшое расстояние, девушки вызвали тот же «Яндекс.Такси». «У водителя во время поездки постоянно были какие-то судороги: необоснованные резкие движение. Было страшно, но он смог нас довезти. Мы не пострадали. Хорошо, что ехать было недалеко», – вспоминает Любовь Волкова.

Смертельное ДТП с участием такси «Максим» произошло в Иванове 26 октября. Машина такси - легковая «Мицубиси» влетела под идущий впереди грузовик «Ман». От удара она оказалась почти полностью разрушена. Погибли водитель и два пассажира.

Не только водители агрегаторов проявляют равнодушие к сохранности жизни и здоровья своих пассажиров. «Нас «Таксовичкоф» вез на сломанной машине. Управление было почти полностью потеряно. Мы спешили на свадьбу в Петергоф, на кольцевой ГИБДД нам помигало, но не остановило машину. Автомобиль тянуло влево, к отбойнику. Кое-как водитель нас довез. Потом он сидел и ждал эвакуатор возле ЗАГСа. Нам просто повезло, что мы не убились, – рассказала об инциденте, который произошел несколько лет назад корреспонденту «Санкт-Петербург.ру» Екатерина Бакина. – Никто не извинился и не принял наше заявление. Мы его пытались несколько раз подать через интернет, но ничего не получилось. Дважды заполнили зря – оно просто растворилось, не зарегистрировалось. По телефону диспетчеры тоже ничего не оформили».

ДТП в Иванове. Фото: группа ВКонтакте «Автопартнер Иваново»

Иван Павлов, проработавший год водителем в компании «Таксовичкоф», подтвердил, что усталый водитель официальной таксомоторной компании может запросто заснуть за рулем, подвергнув себя, пассажира и других участников дорожного движения смертельной опасности. Он рассказал, что водители по требованию пассажира могут намеренно нарушать ПДД. «Только компании такси тут ни при чем, они запрещают нарушать и штрафуют за это вдвойне! Пассажир опаздывает и требует нарушать, а то никуда не успеешь! А зарплата сдельная! Получается, если не нарушаешь, то и не зарабатываешь!» – поделился соображениями бывший водитель.

Кто будет отвечать?

Каждое авто, согласно российскому законодательству, должно быть застраховано по программе ОСАГО. По полису участники ДТП застрахованы на максимальную сумму 500 тыс. рублей. Но реальность такова, что пострадавшие в аварии получают от перевозчиков по ОСАГО компенсацию, не соразмерную ущербу.

Автомобили такси страховые компании практически не страхуют. И это при том, что полис ОСАГО для такси будет стоить гораздо дороже, чем на любой другой вид транспорта. Таксомоторным перевозчикам, которые оформили стандартное ОСАГО, в страховом случае в выплатах отказывают. Таким образом, пассажиры и водители такси оказываются полностью незащищенными.

«Ответственность за причинение вреда несет непосредственный виновник – водитель, что прямо следует из положений ст. 1079 ГК РФ и ст. 1064 ГК РФ. Однако закон допускает освобождение таксиста от выплаты при ряде условий. Первое – это нахождение его в трудовых или гражданско-правовых отношениях с таксопарком. Второе – это наличие полиса ОСАГО, и здесь выплата производится страховой компанией, куда может обратиться потерпевший. Разницу между произведенной выплатой и полной стоимостью ущерба выплачивает таксопарк, при условии что виновник состоял с ним в трудовых отношениях, либо само виновное лицо (чаще всего в судебном порядке), – пояснил юрист «Правовед.ру» Михаил Петров. – То есть пассажиру надо узнать до начала поездки, на какой парк водитель работает, а также имеет ли водитель полис ОСАГО. И агрегатор не имеет права отказать в предоставлении данного рода информации (ст. 10 Закона РФ «О защите прав потребителей»). Также потерпевший может требовать выплаты компенсации морального вреда при условии, что речь идет о причинении вреда жизни и здоровью. Если у виновника аварии отсутствует полис ОСАГО, то потерпевшему все равно должны возместить вред здоровью, но выплату в таком случае производит Российский союз автостраховщиков».

Елена Гращенкова. Фото из личного архива

Однако Елена Гращенкова подала иск и требует 60 млн рублей не с водителя или таксопарка, а непосредственно с агрегатора «Яндекс.Такси», который и организовал поездку.

«Данная сумма иска – это своеобразный месседж государству. «Uber» страхует своих пассажиров в США на один млн долларов – примерно 60 млн рублей. К нам внедрили эту модель бизнеса и, непонятно почему, ни на копейку граждан не застраховали. Жизнь россиянина не может стоить ноль рублей. Она должна стоить дорого – она в принципе бесценна. Такая ситуация с такси продолжатся больше не может», – уверена Грашенкова.

Агрегатор отказывается нести какую-либо ответственность. Компания-перевозчик, которая оказывала услугу по перевозке «Яндекс.Такси», не владела машиной, попавшей в аварию. Она взяла автомобиль в аренду у службы такси ООО «Логистика-СП». Сам таксист, сидевший за рулем, не имел с компанией-перевозчиком трудового договора. Оказалось, что взыскать деньги можно лишь с осужденного водителя.

На судебное заседание по делу Елены Гращенковой представители «Яндекс.Такси» принесли договор с одним из своих многочисленных партнеров, которые и предоставили автомобиль перевозчику. Эта служба такси по документам базируется в Кировском районе Ленобласти, в городе Отрадное, на улице Щурова, 3/1. Но это лишь юридический адрес, поэтому там нет таксопарка или диспетчерской. Корреспондент «Санкт-Петербург.ру» лично побывал там: гугл-карты не обманывают – по данному адресу лишь вещевой рынок.

«В Отрадном лишь юридический адрес нашей компании. Мы работаем иначе, но не виртуально. Ведь вы не можете просто так позвонить в «Яндекс» или напрямую к нам как к юридическому лицу и вызвать такси. Мы покупаем и арендуем транспорт, а дальше он передается компаниям такси, а те, в свою очередь, передают транспорт в субаренду водителям – физическим лицам. Таких фирм, как мы, много», – сообщил «Санкт-Петербург.ру» руководитель компании-партнера «Яндекс.Такси» ООО «Логистика-СП» Александр Зайцев.

Он заверил, что их машины проходят полный цикл технического осмотра. Притом ремзона и санчасть базируются в другом месте не по данному юридическому адресу. Машина же, на которой везли Елену Гращенкову, была абсолютно новая – только прошла техосмотр.

«Понятно, что компании должны делать все то, что положено по законодательству. Когда компания все выполнила, и водитель сел за руль, то он уже несет персональную ответственность. На дороге может произойти все что угодно, и это даже не зависит от водителя. Машины в любом случае будут биться – такси это или частное авто. Автомобили становятся только дороже с каждым днем, а стоимость услуги проезда в такси снизилась в разы: если садиться в машину вдвоем-втроем, получается порой дешевле, чем на маршрутке. Клиенты садятся к нам и спрашивают, а как вы при этом зарабатываете. Вопрос, как помочь людям, которые попали в ситуацию с ДТП, остается открытым», – поделился своими соображениями директор «Логистика-СП».

В своей объяснительной Денис Апш написал, что сел за руль этого автомобиля первый день, а также подтвердил полную исправность транспортного средства и то, что «в болезненном и утомленном состоянии не находился, спиртные напитки и наркотические вещества не употреблял». Водитель в суде свою вину признал, но каким образом случилась авария, остается загадкой.

Агрегатор, а не такси?

«У нас нет своих водителей и машин. Мы работаем только с партнерами - таксопарками и диспетчерскими, передавая им заказы. Ответственность за перевозку и за состояние водителя, за медосмотр и режим работы ведет его работодатель – перевозчик. Сервис «Яндекс.Такси» им не является», – снимают с себя ответственность в компании.

Фото: pikabu.ru

«Кто-нибудь где-нибудь видел, чтобы доска объявлений сама устанавливала цены? Также они могут уволить водителя – отстранить его от работы. Это все говорит о том, что они должны нести ответственность, – поделился своим мнением с «Санкт-Петербург.ру» директор по развитию «Петербургское Такси 068» Виктор Соловьев. – Да, стоимость поездки в официальных таксопарках дороже, но в нее входит многое: поддержание автомобиля в исправном состоянии, техобслуживание, ремонт, обновление автопарка, ежедневный медосмотр водителей, постоянный контроль за их работой. Таксопарк — это целое хозяйство, и условия работы в нем, как и обслуживание клиентов, зависит от того, насколько качественно ведется это хозяйство. Мы уверены в качестве своего обслуживания настолько, что в ближайшем будущем планируем перевозить детей без сопровождения родителей».

Председатель общественного движения «TAXI 2018» Станислав Швагерус убежден, что действующее законодательство – Гражданский кодекс, Устав автомобильного транспорта, Правила перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом – определяет любого агрегатора (или диспетчерскую службу – разница только в способе коммуникации – через интернет или по телефону) как сторону договора, а не как информационный сервис.

«Агрегаторы устанавливают тарифы на перевозку, вы платите за поездку на счет агрегатора, когда недовольны обслуживанием – пишете в техподдержку агрегатору, деньги вам тоже возвращает агрегатор. Действующим законодательством определяется, что агрегаторы (или фрахтовщики) несут ответственность за заключаемый ими с помощью любых средств связи договор фрахтования легкового такси», – объясняет руководитель общественного движения «TAXI 2018».

Швагерус заметил, что в силу особенностей правового регулирования легкового такси о страховании жизни и здоровья пассажиров только начинают задумываться. Поэтому получение компенсации от агрегаторов сегодня возможно лишь в судебном порядке. Прецеденты уже есть, но такая практика не носит массовый характер, не каждый готов отстаивать свои интересы в судах. Проблему может решить постепенный ввод страхования ответственности агрегаторов, и здесь проблемы – не столько законодательного, сколько технологического характера.

«Существует несколько причин, которые не позволяют в полной мере реализовать сбалансированную систему транспортного обслуживания населения легковыми такси, – полагает председатель общественного движения. – Первая – это неправильное право применение действующего законодательства, которое заключается в определении органами власти многочисленных сервисов и приложений по вызову такси как информационных посредников, а не стороной правоотношений. Вторая причина – такси единственная отрасль в России, которая полностью работает в условиях цифровой экономики, а органы власти еще не имеют технологических возможностей, чтобы эффективно регулировать деятельность сервисов. Невозможно цифровую экономику регулировать аналоговыми методами. Третья причина – за шесть лет действия закона о такси ни один субъект РФ, кроме Москвы, не принял ни одного регионального нормативно-правового акта, устанавливающего правила для бизнеса в конкретном регионе, хотя все полномочия для этого у региональных властей есть. Более того – они обязаны самостоятельно нормировать все аспекты деятельности такси, которые не урегулированы федеральными законами. Все это в комплексе создает правовые неопределенности и ставит под угрозу жизнь пассажиров такси каждый день».

Перемены на рынке таксомоторных перевозок

В сегодняшних реалиях рынка такси в России пассажиры привыкли к дешевому такси, хоть подчас и нелегальному. Использование приложений по вызову такси удобно и привычно.

«Широкое развитие достигнуто далеко нерыночными методами. Разве можно считать добросовестной конкуренцией практику крупных агрегаторов доплачивать из средств инвесторов за поездки, снижая тарифы с целью захвата доли на рынке? А что будет, когда инвесторы перестанут вкладывать деньги? Тарифы сегодня значительно ниже себестоимости самой поездки, и это не может продолжаться вечно. И да, это серьезно влияет на качество и безопасность – за три копейки пассажир получает трехкопеечного водителя и соответствующее обслуживание. Поэтому в перспективе нас ожидает смена бизнес-модели агрегаторов такси и меры по регулированию их деятельности со стороны государства – путем получения данных о каждой поездке в режиме онлайн», – объясняет Станислав Швагерус.

Фото: nptaxi.ru

Пассажиры общественного транспорта застрахованы на сумму до двух млн рублей по системе ОСГОП. Национальный союз страховщиков ответственности сообщил, что в настоящее время существует законодательная инициатива о включении в систему обязательного страхования и пассажиров такси. Она внесена на рассмотрение Госдумы. Законотворцы решают вопросы тарификации и определяют методику расчета количества перевезенных пассажиров.

«Если указанный законопроект будет реализован, агрегаторы смогут осуществлять контроль и предоставлять свой сервис только тем таксомоторным компаниям, которые застраховали свою ответственность перед пассажирами. Однако в отсутствие закона говорить об этом рано. НССО считает, что будет справедливо, если пассажиры такси получат финансовую защиту, так же как ею обеспечены пассажиры всех других видов общественного транспорта», – рассказали в Национальном союзе страховщиков.

Пока закон не принят, сервисы такси начали сами решать проблему страхования. С 5 октября «Яндекс.Такси» начал тестировать программу страхования жизни и здоровья пассажиров и водителей в Калининградской, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Самарской и Томской областях, в Краснодарском и Красноярском краях, а также в Татарстане и Чувашии. В компании уточняют, что эта страховка распространяется на поездки, заказанные в сервисе. Максимальная компенсация составляет два млн рублей. На эту сумму застрахован и водитель, и каждый находящийся в машине пассажир на время поездки.

«Запуск программы не приведет к росту тарифов на поездки или комиссии для водителей, потому как все страховые взносы «Яндекс.Такси» оплачивает за свой счет. Позвонив с службу поддержки сервиса, пострадавшие смогут получить подробные инструкции и контакты компании, страховавшей конкретную поездку», – сообщают в «Яндекс.Такси».

Среди партнеров по страхованию - Allianz, «ВТБ Страхование» и «Ингосстрах». В 2018 году такая программа запустится во всех регионах, где работает сервис.

Также с начала октября сервис заказа такси «Максим» объявил об организации собственной системы страхования на пассажиров и водителей во всех 204 городах. Правда, данный агрегатор посчитал, что ему не выгодно привлекать страховые компании, и решил создать благотворительный фонд «Гарант». Они уверяют, что на стоимости поездок это никак не отразится. При необходимости фонд может быстро набирать нужную сумму за счет взносов сервиса заказа такси «Максим» и сотен тыс. подключенных водителей. Притом водители вносят в такой фонд денежные средства добровольно для себя и своих пассажиров.

«Размер компенсации из фонда ничем не ограничен и может достигать десятков млн рублей на каждого пострадавшего, тогда как размеры выплат по страховым программам всегда ограничены и могут не покрывать реального ущерба», – рассказал начальник отдела по связям с общественностью сервиса заказа такси «Максим» Павел Стенников. В компании убеждены, что разовые добровольные взносы, которые будет аккумулировать фонд для конкретной помощи, обойдутся сервису и водителям гораздо дешевле, чем страхование каждой поездки.