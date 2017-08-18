Почувствуй себя рабом, или почему водители такси засыпают за рулем

Работа «для тех, кто хочет почувствовать себя рабом»

Шестнадцатичасовой рабочий день, хроническое недосыпание и мизерная зарплата – так свою работу описывает большинство водителей такси.

«На собеседовании нагло врут на тему рабочих графиков, обещая будущим водителям индивидуальные графики и базовую пятидневку с десятичасовым рабочим днем, – рассказывает в социальной сети бывший водитель компании «ТаксовичкоФ» Игорь Москаленко. – На деле это выглядит так: вы прошли собеседование и идете к планировщику, а он вам начинает ездить по ушам про то, что доступны графики работы только 1/1 (сутки через сутки) и 2/2 (два через два по 16 часов)».

Проработавший в компании год Иван Павлов в своем видеообзоре на YouTube делится со зрителями недоумением относительно графика, в котором часть времени, положенного на восстановление сил, уходит на дорогу и еду. «На сон уходит, в лучшем случае, меньше шести часов. А можно ли отдохнуть за это время?» – задается вопросом бывший таксист.

«Поначалу я пытался выполнять эти правила, пока два раза не заснул на линии. Один раз с пассажирами вместе, когда мы ехали в аэропорт, – нам сразу засигналили. Пассажиры спали и ничего не поняли, а могла бы быть авария. В этот же день опять заснул и въехал в яму, – поделился Павлов. – В результате недосыпания - много глупых ДТП. Когда ты спишь в сутки четыре часа, то не замечаешь знаки и можешь поехать с открытым багажником».

Водители поражены тем, что за смену положен очень короткий перерыв – 15 минут, за двое суток – всего полчаса. Чтобы восполнить недостаток сна, Павлов пытался отдохнуть между заказами: «Довез человека, а заказ не закрываешь. Но логисты следят за этим: нельзя ездить с незакрытым заказом, иначе могут пересчитать сумму». Иван Павлов в своем видео признается, что работа водителем в «ТаксовичкоФ» - это его первый опыт в этой сфере услуг.

Игорь Москаленко рассказал «Санкт-Петербург.ру», что в сервисах «Яндекс.Такси» и «Гетт» условия работы не лучше. «Там заказы еще дешевле, чем в «ТаксовичкоФ», и, чтобы заработать, нужно сутки не спать и ездить. В итоге заработаешь тысячи полторы – две. Конечно, эти условия касаются парковых и арендных водителей. Водители на своих машинах работают, когда хотят», – заметил он.

«Я частник, с ними уже почти не сотрудничаю. Условия действительно рабские: чтобы нормально зарабатывать, работают много, спят мало. По своей практике, работать сутки через сутки или двое через двое нереально, усталость накапливается – от этого и проблемы. Я в графике 1/2, это более-менее приемлемо», – поделился собеседник с «Санкт-Петербург.ру».

Фото: Виталий Загоскин / vk.com/taxovichkof

Что же получают взамен такой работы водители? «На собеседовании обещают, что на парковой машине можно заработать от 50 тыс. рублей в месяц, но это – вранье!» – заявляет бывший сотрудник «ТаксовичкоФ» Игорь Москаленко.

Таксисты рассказывают, что сами платят за бензин, а если происходит ДТП по вине водителя, то платит также он. От заработанной суммы лишь 30-35% уходят водителю. Процентная ставка периодически меняется. «При графике пополам заработная плата – 22 тыс. рублей. Около полугода назад при той же загрузке мне удавалось заработать почти в два раза больше, так как заказы сделали дешевле», – заметил бывший водитель.

И чтобы получить даже эти деньги, нужно знать основные принципы работы парка, считает Павлов. Он уверен, что механикам выгодно выводить на линию сломанные машины, потому что кто-то должен вести их в ремонт на другой конец города. Ведь, если машина на линии, то и бензин идет за счет водителя. «На ремонт может уйти вся смена, так как очереди длинные. В итоге вместо того, чтобы зарабатывать, я простаиваю в очереди полсмены или смену», – жалуется Иван.

Чтобы начать работать в такси, будущие водители должны подписать трудовой договор и договор аренды. «При этом печати и подписи руководителя в договоре нет, то есть после того, как вы подпишете договор, они могут его самопроизвольно изменять и дополнять, а чуть какие-то непонятки - так тебе тычут договором в лицо с твоей подписью, – рассказывает в своем видео Иван Павлов. – Если вы не согласны подписать пустой договор, то собеседование для вас закончено».

Во время подготовки статьи в редакцию пришло письмо от читателя, который сообщил «Санкт-Петербург.ру» и о своей истории взаимоотношений с компанией «ТаксовичкоФ», куда он устроился работать на личном авто: «Я оформил все документы, забрендировался. Составили договор на год, то есть я должен год работать под их брендом или же оплатить 25 тыс. рублей в случае отказа от дальнейшего сотрудничества. Подписал трудовой договор, копию которого обещали дать в течение недели. Я позвонил через месяц. Ответ: договор не подписан, позвоните позже. Не буду описывать дальнейшие звонки, но мне ясно дали понять, что никакого договора я не увижу».

Также читатель сообщил, что через неделю работы он начал замечать, как во время выходных смен пропадают деньги – по 50, 100, 20, 80 рублей. «На мои вопросы о списаниях мне сказали, что это штрафы за жалобы от клиентов! Сам я человек спокойный и неконфликтный, не было ни разу, чтобы клиент был недоволен. Да и к тому же по правилам компании при любой жалобе клиента водитель вызывается на ковер и берется объяснительная, а этого не было».

«Санкт-Петербург.ру» обратился за разъяснениями отзывов в саму таксомоторную компанию «ТаксовичкоФ». Мы поинтересовались, как на самом деле устроена трудовая дисциплина, что за договоры подписывают с водителем при найме его на работу, какие документы и как регламентируют условия работы водителей в компании, кто и когда должен отвозить машину на ремонт и многое другое. Но ответ, подписанный исполнительным директором компании Анатолием Малышевым, получили весьма краткий: «Наши сотрудники – это наша гордость, они – самые важные люди в компании. Поэтому забота о них – одна из главных целей «ТаксовичкоФ». Мы всегда прислушиваемся к водителям, и на регулярной основе принимаем меры, направленные на улучшение условий труда. Также мы развиваем корпоративную культуру: регулярно награждаем лучших сотрудников, проводим развлекательные и спортивные мероприятия, например, недавно состоялся конкурс водительского мастерства «Гонка героев», и другие. Для заинтересованных сотрудников есть и специальные условия работы на автомобилях компании: у нас успешно развивается практика передачи машин в собственность водителей по истечению определенного периода. Это мотивирует водителей бережно относиться к автомобилю».

Фото: mreporter.ru

В ответе на запрос также было отмечено, что в компании строго соблюдаются нормативные требования охраны труда, а все сотрудники трудоустроены в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе согласно приказу Минтранса России от 20.08.2004 № 15 «Об утверждении Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей».

Те же самые вопросы об организации труда «Санкт-Петербург.ру» направил и в другие таксомоторные компании. В оперативно откликнувшейся транспортной компании «Пальмира», которая оказывает услуги такси под брендом «5-000-000», сообщили, что при устройстве на работу с водителем заключается трудовой договор, в котором прописаны все условия, и оформление в штат проходит согласно трудовому законодательству. График составляется по согласованию с начальниками колонн, суточные смены отсутствуют. Оплата мобильной связи и бензина, обслуживание автомобиля – за счет компании. Ремонтно-техническая служба компании осуществляет перегон, диагностику, текущий и капитальный ремонт авто. Работа в выходные и праздничные дни, отпуска и больничные оплачиваются согласно ТК РФ. А сама заработная плата водителя состоит из окладной части и премии по итогам работы.

Согласно Трудовому кодексу и здравому смыслу

«Водители – свободные люди и несут также полную ответственность за свои действия. Компания создает неудобные условия работы, а водители соглашаются. Так что проблема обоюдная. Если не устраивают условия работы, нужно уходить в другое место, а пустые гневные отзывы не решают ничего», – заметила исполнительный директор ассоциации «Национальный совет такси», помощник депутата Госдумы Вячеслава Лысакова Наталья Лозинская.

Основы трудового законодательства напомнил ведущий специалист-эксперт Государственной инспекции труда в Петербурге Самвел Пецикян: «Согласно Трудовому кодексу РФ, трудовой договор составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр передается работнику, другой – хранится у работодателя. Работодатель при приеме на работу на основании заключенного трудового договора оформляет приказ. Данный приказ о приеме на работу предлагается работнику под подпись в трехдневный срок со дня фактического начала работы».

«Если работодатель получает подпись работника на обоих экземплярах трудового договора, а свою ставит только потом в его отсутствие, и сам экземпляр, который должен храниться у работника, передает ему только через несколько дней, то он может изменить ряд условий договора без ведения работника. Это противоречит статье 67 ТК РФ, согласно которой факт получения работником «своего» экземпляра подтверждается его подписью на экземпляре, остающемся в распоряжении работодателя», – отметил начальник юридического отдела компании «Мирзоев групп» Анатолий Шамратов.

Фото: taxi-korona77777.ru

В трудовом договоре прописывается режим рабочего времени и отдыха работника, указываются условия оплаты труда, в том числе различные доплаты, надбавки и премии. С 1 января 2017 года в Петербурге установлена минимальная заработная плата в 16 тыс. рублей.

«Согласно приказу Минтранса России № 15, нормальная продолжительность рабочего времени водителей не может быть больше 40 часов в неделю. А продолжительность смены не должна превышать десяти часов. При этом непосредственно за рулем водитель не должен быть больше девяти часов. А продолжительность управления автомобилем за две недели подряд не может превышать 90 часов», – объяснил Самвел Пецикян. – Также работодатель обязан предоставлять водителям перерыв для отдыха и питания от 30 минут до двух часов, как правило, в середине рабочей смены. При установленной графиком продолжительности смены более восьми часов водителю могут предоставляться два таких перерыва».

Продолжительность отдыха между сменами, по законодательству, должна быть в два раза больше самой смены. То есть таксист должен отдыхать 20 часов, если отработал максимально возможные десять.

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«Бывшие таксисты отмечают важный нюанс: при трудоустройстве им говорят, что график – 5/2, а продолжительность рабочего дня – 10 часов. Во-первых, такие данные вводят в существенное заблуждение. А сделки, заключенные в результате заблуждения, признаются заключенными с пороком воли – следовательно, недействительными. Во-вторых, даже такой режим рабочего времени превышает допустимый законом, – заметил Анатолий Шамратов. – Такие действия со стороны компании «ТаксовичкоФ» приводят к возникновению угрозы для жизни и здоровья как работников, так и клиентов».

«Если компания осуществляет выпуск на линию, то именно она несет ответственность за техническое состояние автомобилей и состояние здоровья водителей. Эта ответственность регулируется целым рядом законов: закон № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», приказ Минтранса № 7, КоАП РФ и т. д., – отмечает ведущий специалист Госинспекции труда. – Правда, обязательного страхования для пассажиров такси пока нет, это остается на усмотрение компании. Качество услуги такси регламентируется законом о «Защите прав потребителей», как и любой другой услуги».

Эксперты разъяснили и ситуацию со штрафами. Согласно ТК РФ, наложение дисциплинарных взысканий, не регламентированных самим кодексом, запрещается. Статьей 192 установлено, что за дисциплинарный проступок, совершенный работником, работодатель может сделать замечание, вынести выговор или расторгнуть трудовой договор.

Фото: blog.taximaster.ru

В Трудовом кодексе законодатель предусматривает понятие материальной ответственности сотрудника за причиненный им прямой ущерб имуществу работодателя, но это не является штрафом как таковым. Применение системы штрафов как дисциплинарного взыскания за нарушение не предусмотрено кодексом и является неправомерным. Неполученные доходы или упущенная выгода взысканию с работника не подлежат.

«Никто не застрахован от случайностей, и аварии в такой работе периодически происходят. Водитель не обязан нести полную материальную ответственность в случае ДТП, – уверен начальник юридического отдела компании «Мирзоев групп» Анатолий Шамратов. – Это противоречит постановлению Минтруда РФ № 85, в котором утверждены те должности, при которых работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной материальной ответственности. Должности водителя в нем нет, а, следовательно, он может нести только ограниченную материальную ответственность».

Какие изменения ждут рынок такси?

Сегодня, когда на рынке параллельно работают таксомоторные компании и службы заказов такси, бал правят последние, уверен глава Московского транспортного союза Юрий Свешников.

«Службы заказов в погоне за пассажирами демпингуют и снижают цены на поездки до минимума. Одни предлагают поездки за 49 рублей, другие - за 199 рублей. И сервису в принципе все равно, кому передать заказ - официально существующей таксомоторной фирме или нелегальному извозчику. Свой процент от заказа он все равно получает, а что за машина приедет за пассажиром и довезут ли его до места, диспетчерам мало интересно, – цитирует «Росскийская газета» Юрия Свешникова.

По словам Свешникова, предъявить счет агрегаторам заказов за испорченную поездку крайне сложно. В юридических документах значится, что все эти сервисы лишь оказывают информационные услуги населению.

Председатель правления ассоциации «Национальный совет такси», депутат Госдумы Вячеслав Лысаков занимается законопроектом, который бы позволил ввести в правовое поле многочисленные диспетчерские службы и интернет-сервисы по заказу такси. Проект уже прошел первое чтение и сейчас проходит согласование в правительстве.

В законопроекте впервые будет четко прописано, что из себя должны представлять службы заказов такси. За передачу заказов нелегальным извозчикам устанавливаются серьезные штрафы - 300-400 тыс. рублей. Все службы должны вноситься в специализированный реестр.

Фото: static.life.ru

Ну, а за демпингом цен обязана, как считает Свешников, следить ФАС. «В стоимость поездки входит бензин, страхование машины и пассажиров, техобслуживание автомобиля, зарплата водителя, - добавляет эксперт. - На все это тратят деньги перевозчики, а не службы заказов. И то, что таксопарки не могут устанавливать цены на поездки - это нонсенс. Соглашаясь на невыгодные условия, они сейчас по сути экономят на безопасности клиентов».

Одной из первых на рынке - с декабря 2016 года - начали оформлять страхование жизни во время поездки – именно компания «ТаксовичкоФ». «Помимо обязательных ОСАГО и КАСКО, которыми обеспечен весь парковый штат автомобилей таксомоторной компании «ТаксовичкоФ», уже 50% наших брендированных машин застрахованы от несчастного случая. То есть дополнительно застрахована жизнь водителя и каждого клиента, пользующегося услугами нашего такси. Если случается ДТП, на место выезжает ГИБДД и скорая помощь, которые фиксируют произошедшее. Мы сами связываемся с пострадавшим и со своей страховой компанией, предоставляем номер полиса и контактные данные для получения страховых выплат», - сообщил «Санкт-Петербург.ру» исполнительный директор компании Анатолий Малышев. До конца 2017 года компания намерена обеспечить большую часть своего парка полисом дополнительного страхования от несчастных случаев.

Приступил к организации страхования пассажиров во время поездок и «Яндекс.Такси». Газета «Коммерсант» сообщила, что сервис проводит переговоры со страховыми компаниями. В компании «Uber», договорившейся в июле с «Яндексом» об объединении сервисов такси в России и ряде соседних стран, заявили, что также прорабатывают опцию страхования. Вопрос, как именно будет реализовано страхование пассажиров, пока обсуждается. «Возможно, согласиться на страхование своих поездок можно будет в меню приложения», — цитирует «РБК» представителя «Яндекс.Такси».