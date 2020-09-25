Эвакуатор сбил девочку-подростка

В пятницу, 25 сентября, днем, в Калининском районе Санкт-Петербурга, 13-летняя девочка попала под колеса автомобиля-эвакуатора Hyundai.

По информации, поступившей от отдела пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел около трех часов дня. Пешеходный переход, ставший местом ДТП, является нерегулируемым и находится у дома 111, расположенном на Гражданском проспекте. За рулем автомобиля Hyundai в момент аварии находился 33-летний мужчина. Уточнятся, что эвакуатор находится в собственности у частного лица.

В результате столкновения, 13-летняя девочка получила тяжелые повреждения. Сообщается, что в настоящее время сотрудниками ГИБДД осуществляется проверка по факту произошедшего.