В Приморском районе машина сбила кабана

Утром воскресенья, 18 октября, около 7:30 в Приморском районе под белую иномарку бросился кабан. Об этом сообщили очевидцы инцидента в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга".

Сообщается, что животное выскочило на проезжую часть на Приморском шоссе, в направлении поселка Лисий Нос. По словам очевидцев, в результате столкновения у автомобиля отлетел бампер. ДТП не вызвало серьезных помех на дороге, машину увез прибывший на место ДТП эвакуатор.

Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ДПС. Что стало с диким животным в результате аварии, на данный момент неизвестно.