В школе Кронштадта дети слегли с ротавирусной инфекцией

В школе №422 Кронштадтского района школьники начали жаловаться на постоянные боли в животе и тошноту. В администрации района подтвердили информацию об отравлении. Речь идет о массовом отравлении в связи с ротавирусной инфекцией. Об этом Невским новостям сообщила районная администрация.

«В школе достаточно большая группа детей не вышла на занятия. По предварительному диагнозу медицинских работников, у школьников наблюдается ротавирусная этиология», — подчеркнули в пресс-службе администрации.

О первых появления инфекции заявили в группе «Подслушано в Кронштадте» «ВКонтакте». Родители жаловались на отравление детей и одинаковые симптомы у всех школьников. Родители всех школьников сообщают, что старшеклассников и младшеклассников тошнит в течение нескольких часов. К тому же дети часто жалуются на боли в животе.