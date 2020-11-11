Из-за отравления в Кронштадте школьников переводят на «удаленку»

В Кронштадте школа №442 переходит на дистанционный формат обучения из-за распространения ротавирусной инфекции среди учащихся. Онлайн-обучение продлится с 12 по 17 ноября.

«В данный момент на территории школьного пищеблока работает Роспотребнадзор и эпидемиологи района. Отобраны пробы для анализа продуктов, из которых были приготовлены блюда школьного питания», — заявили в администрации района.

На данный момент в школе принимаются все меры безопасности по предотвращению ротавирусной инфекции. Все результаты проверки и работы будут опубликованы чуть позже в группе школы в соцсети «ВКонтакте».