В Ленобласти обнаружили захоронение ребенка времен ВОВ

В деревне Новая Буря, которая располагается в Ленинградской области, были обнаружены захоронения времен ВОВ.

Данная информация была предоставлена СУ СК РФ по Ленинградской области в пятницу, 30 октября. Человеческие останки были найдены следователями, которые работали вместе с поисковиками. В деревне Новая Буря обнаружили 3 скелета, один из которых, по предварительной информации, принадлежал ребенку.

Сообщается, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов осуществляют доследственную проверку. В их задачу входит изучение архивных данных о Великой Отечественной Войне, а также выяснение причины гибели людей, чьи останки были захоронены в деревне и обнаружены следователями. Сообщается, что помимо причины смерти в результате проверки планируется определить возраст и пол погибших.