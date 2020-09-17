В Ленобласти обнаружили место захоронения советских граждан: возбуждено уголовное дело

Массовое захоронение граждан Советского Союза, убитых во время Великой Отечественной Войны было обнаружено в Лужском районе Ленинградской области. В земле было погребено 134 человека, среди них были обнаружены женщины и дети. Как сообщили в СО СК РФ по региону, по факту было возбуждено уголовное дело.

В 1941 году немцы во время остановки на Лужском оборонительном рубеже создали на месте пересыльно-фильтровочный лагерь, который носил название «Делаг-320». Лагерь характеризовался жесточайшим режим. В целях дальнейшего выяснения всех обстоятельств произошедшего, будет организован поиск и изучение всех доступных данных. Кроме того, специалисты продолжают работу по розыску мест остальных захоронений.