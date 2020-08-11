Под Санкт-Петербургом обнаружены останки подростков, погибших в ходе ВОВ

Тела 11 подростков нашли в месте массового захоронения, сохранившегося со времен Великой Отечественной войны, в поселке Шапки Тосненского района Ленинградской области. Обнаружил их поисковый отряд.

В раскопках принимают участие сотрудники Следственного комитета Ленобласти. В отношении найденных тел будет проведена проверка следственными органами. Предполагается, что останки принадлежат погибшим в ходе оккупации учащимся фабрично-заводского училища. Есть информация, что останки содержат следы пулевых ранений в районе головы и груди, но на данный момент она официально не подтверждена.

Настоящая причина смерти подростков будет определена после проведения экспертизы.