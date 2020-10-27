Суд отправил подозреваемого в убийстве преподавателя под стражу

Мера пресечения для подозреваемого в убийстве преподавателя технологического института была избрана Фрунзенским районным судом 27 октября.

По информации, которая была предоставлена пресс-службой судов Санкт-Петербурга, подозреваемый был отправлен под стражу до 25 декабря текущего года.

В соответствии с версией следствия, преступник совершил нападение на преподавателя, находясь в квартире, расположенной на улице Дмитрова. Причиной нападения стал вспыхнувший между злоумышленником и женщиной конфликт. Женщина была задушена, подозреваемый отрезал ей фалангу большого пальца руки с целью разблокировать мобильный телефон убитой.

Сообщается, что в отношении совершившего убийство мужчины завели уголовное дело.