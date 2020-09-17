Адвокат Соколова судится с издателем "Фонтанки"

Александр Почуев, адвокат, защищавший в том числе и историка и бывшего преподавателя СПбГУ Олега Соколова, обратился в суд. Он подал иск о защите чести и достоинства к АО "Ажур-Медиа", являющегося издателем петербургского интернет-издания "Фонтанка".

Выяснилось, что причиной искового заявления стал ряд публикаций, посвященных разбирательству по делу Олега Соколова. Почуев не пояснил, какую именно информацию, размещенную в СМИ, он посчитал порочащей честь и достоинство.

Олег Соколов подозревается в убийстве собственной аспирантки Анастасии Ещенко. Ранее суд продлил его арест до 23 декабря 2020 года.