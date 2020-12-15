Приговор историку Соколову огласят 25 декабря

Суд в Санкт-Петербурге огласит приговор историку Олегу Соколову 25 декабря. Как сообщает ТАСС, судебное следствие по делу завершено.

Накануне прокурор попросил приговорить Соколова к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Адвокаты историка просили суд учесть смягчающие обстоятельства и назначить их подзащитному не более восьми лет лишения свободы.

В последнем слове Соколов сказал, что ждет наказания и хочет отсидеть свой сро. Он также обратился к родителям Ещенко, прося прощения.

Как писал Санкт-Петербург.ру, Олег Соколов, по версии следствия, в ноябре 2019 года застрелил из ружья свою сожительницу – 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко. Затем он расчленил тело и пытался его утопить в Мойке. За этим занятием он и был пойман и передан полиции.