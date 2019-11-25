Молчать нельзя рассказывать: как учащиеся сталкиваются с домогательствами в школах и вузах Петербурга

Заваленный экзамен

В 2012 году 17-летняя Яна Григорьева закончила первый курс в Технологическом институте. Девушка решила сменить вуз, поэтому стала готовиться к поступлению в Санкт-Петербургский государственный институт культуры (СПбГиК). Она выбрала кафедру режиссуры и актёрского искусства эстрады, который возглавляет Аскольд Конович, доктор педагогических наук и лауреат премии правительства Петербурга за выдающиеся достижения в подготовке кадров для учреждений культуры и искусств.

Средств на платное обучение у Григорьевой не было, а литературный экзамен на бюджет девушка завалила. Её вместе с четырьмя другими абитуриентками вызвали к декану. Яна решила, что им предложат попробовать на внебюджетный поток, но, как оказалась, речь пошла о другом.

По словам Григорьевой, Аскольд Конович пообещал ей помочь с учёбой, если она «убедит» его. «Думала, что если он хочет мне просто так помочь, то попрошу прощения, скажу, что просто неправильно поняла. Он ответил, что деньги не нужны. И дальше продолжались разговоры о том, что без его помощи учиться будет тяжело и перспектив в карьере никаких. А помогать он мне согласится, только если я смогу убедить его в этом, ведь я взрослая умная женщина и всё должна понимать, как правильно женщины убеждают мужчин», – заявила девушка.

Она сказала, что Конович сначала в открытую ни о чём не говорил, принуждения не было. После этого на одной из встреч с ним Яна сделала запись на диктофон. На ней слышно, что мужчина с голосом, похожим на Коновича, хочет «просто поласкать» девушку и говорит ей, что она его сильно возбуждает. При этом он не утверждал, что без этого Григорьева не сможет поступить в вуз.

Запись была передана следователям, но дело быстро закрыли – за отсутствием состава преступления. В органах говорили, что привлечь преподавателя к уголовной ответственности «практически нереально». Проверка, проведённая Министерством культуры, также не выявила ничего незаконного.

Аскольд Конович. Фото: spbgik.ru

Кража сумки и отчисление

Яна решила обратиться в СМИ, предоставив журналистам диктофонную запись. Как вскоре выяснилось, случай Григорьевой был не единственным, связанным с Коновичем. Со СМИ связалась ещё одна девушка, бывшая студентка СПбГИК Екатерина Петрова. Она рассказала, что её первая встреча с Коновичем состоялась в 2000 году.

«Как-то посередине учебного года, незадолго до сессии, Конович вызвал меня в свой кабинет под предлогом поговорить о моей успеваемости. Не могу сказать, что я была какая-то прогульщица или не прилежная ученица, но это уже не важно, потому что разговор наш был совершенно не о моей учёбе. Конович, заперев заранее свой кабинет изнутри, стал говорить о том, как мне повезло, что я попала на его кафедру, и о том, как сложно тут выжить и дойти до конца, что диплом получат только самые талантливые и упорные, а остальные начнут отсеиваться прямо сейчас, а потом он мне сказал ни с того ни с сего, что я очень красивая, и у меня выпал уникальный шанс доказать свой талант ему прямо здесь и что ничего не будет, что он просто хочет потрогать меня», – говорила Екатерина.

Вскоре девушку обвинили в краже сумки, которая пропала из кабинета замдекана. Её с позором отчислили из университета.

Сам Конович все заявления о домогательствах отрицал, обвинания он назвал «чистой провокацией». В конце 2012 года в эфире программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» показали студентку Светлану Валееву, которая назвала себя ещё одной жертвой харассмента со стороны преподавателя. Конович, когда его пригласили в студию, утверждал, что «в глаза не видел» девушку, а диктофонная запись Яны Григорьевой, прозвучавшая в эфире, «была подделана».

Корпус СПбГиК на Дворцовой набережной. Фото: «Яндекс.Карты»

Экс-вокалистка «Ленинграда» и удалённые ссылки в Google

Историю с домогательствами быстро забыли, она всплыла лишь в 2018 году. Певица Алиса Вокс, бывшая вокалистка группы «Ленинград», во время пресс-конференции «Национальной службы новостей» рассказала о том, что столкнулась с харассментом, когда ей было 17 лет и она поступала в Петербурге в университет культуры.

На последнем туре отбора она получила двойку по вокалу. К Алисе затем подошла «помощница декана», которая попросила её и нескольких других абитуриенток остаться. Высокопоставленный сотрудник университета, чьё имя Вокс не называет, обещал помочь с поступлением, если она поедет с ним на постановку в Тверь, станет жить с ним в одном номере и будет «хорошей девочкой». Алиса подчеркнула, что у мужчины была жилетка со множеством карманов, поэтому она теперь со страхом реагирует на такой предмет. Представители портала Daily Storm показали певице фотографию Коновича в подобной одежде, чтобы узнать, кто именно фигурирует в её истории, на что Вокс ответила: «По косвенным признакам и схожим историям в интернете вы легко можете догадаться, он это или нет».

По информации с сайта СПбГИК, Аскольд Конович до сих пор остаётся заведующим кафедрой режиссуры и актёрского искусства эстрады. Несколько раз он повышал квалификацию, например, в 2016 году он получил специальность «Психолого-педагогическое сопровождение студентов-инвалидов с ограниченными возможностями здоровья в образовательном пространстве вуза», а в 2019 году – специальность «Охрана труда работников организаций».

При поиске информации по запросу «Аскольд Конович» в Google в конце первой страницы есть сноска «Некоторые результаты поиска могли быть удалены в соответствии с местным законодательством». Согласно политике сервиса, «граждане России в некоторых случаях могут подать нам запрос на удаление опредёленных ссылок на страницы, связанных с их именем».

Скриншот: google.ru

Доцент-расчленитель и юная жена дирижёра

Обвинения в адрес Коновича, появившиеся ещё в 2012 году, – не единственный случай разговоров о домогательствах в петербургских учебных заведениях. Такие истории периодически появляются в средствах массовой информации.

В 2017 году был задержан директор школы №565 Станислав Виноградов, награждённый званием «Заслуженный учитель России». Он и ещё четыре человека стали фигурантами дела о педофилии в детском доме №10, который существует при этом учебном заведении. Согласно обвинению, жалобы поступали с конца 2006 года по март 2017 года. Расследование ещё продолжается, Виноградов вины не признает.

В феврале 2018 года был вынесен приговор по делу заслуженного артиста России Юрия Бондаренко. Дирижёра СПб ГБНОУ «Лицей искусств «Санкт-Петербург» обвиняли в половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Согласно данным Life, Бондаренко начал отношения с девушкой по имени Наталья, когда ему было 55 лет, а ей – 14. Юная виолончелистка и ученица дирижёра забеременела от педагога и сделала аборт. Бондаренко признали виновным, но ответственности – года лишения свободы и запрета заниматься педагогической деятельностью на три года – он избежал. Поводом стало вступление в брак с юной возлюбленной.

В сексуальном насилии над школьницей обвиняли и учителя физкультуры школы №375 Виктора Хлупина. Его арестовали в мае 2018 года по заявлению мамы девятилетней ученицы. В следственном изоляторе и под домашним арестом 61-летний учитель провёл в общей сложности больше года. Дело разрешилось в конце октября 2019 года, когда Красносельский районный суд оправдал Хлупина. Экспертиза показала, что потерпевшая оговаривала подсудимого, а её показания «были скорректированы взрослыми».

Самым громким случаем последнего времени стало происшествие с историком Олегом Соколовым, доцентом кафедры истории нового времени Института истории СПбГУ. Один из главных знатоков наполеоновской эпохи в России в начале ноября 2019 года убил аспирантку, которая проживала вместе с ним, и расчленил её. Следствие ещё идёт, но Соколов уже признал свою вину.

На фоне обсуждения громкого происшествия в СМИ вспомнили историю, которая была опубликована в «Московском комсомольце» в 2018 году. Тогда бывшая студентка Соколова рассказала, что десять лет назад находилась с преподавателем в близких отношениях. По её словам, мужчина избил её и угрожал убить. Девушка зафиксировала травмы и кровоизлияния в травмпункте, после чего обратилась в полицию. Дело возбуждено не было. Как подчеркнула пострадавшая, в тот период Соколов был консультантом у коллекционера предметов эпохи Наполеона Виктора Батурина, брата жены тогдашнего мэра Москвы.

Олег Соколов. Фото: spbu.ru

Как быть, что делать

В России нет законодательного определения сексуального домогательства или харассмента. Согласно версии Комитета экспертов Международной организации труда при ООН, под этим подразумевается «поведение, продиктованное сексуальными мотивами, которое является нежелательным или оскорбительным для объекта такого поведения. Такое поведение может унижать и порождать проблемы, связанные со здоровьем и безопасностью». Домогательством могут считаться не только прямые действия, но и различные сексуальные предложения, требования, слова и намёки. От флирта харассмент отличается тем, что неприятные высказывания или поступки не прекращаются после прямой просьбы человека.

В российских законах нет статей о домогательствах. Есть только близкие по смыслу – например, статья 133 Уголовного кодекса РФ о понуждении к действиям сексуального характера. Тем не менее разговоры о том, что нужно ввести ответственность за харассмент, идут давно. Летом 2019 года в Государственной думе РФ разработали законопроект о наказании за домогательство. Однако неизвестно, сколько времени ещё пройдёт перед тем, как он будет принят.

По словам юристов, сейчас ситуация остаётся сложной. В правозащитном объединении «Команда 29» подчёркивают, что доказать домогательство в суде непросто. Диктофонная запись помогает подтвердить факт только некоторых видов харассмента, но при этом не позволяет привлечь виновного к ответственности за единичный инцидент. Пострадавшим юристы советуют фиксировать все случаи домогательств. При физическом вреде нужно обратиться в травмпункт, честно рассказать о ситуации и зафиксировать следы. При систематических приставаниях нужно записывать их на диктофон или видео, обращая внимание свидетелей, если они есть. Также стоит делать скриншоты переписок и других сообщений, которые могут служить доказательством. Нужно обратиться в полицию с соответствующим заявлением. Если домогательства происходят на рабочем месте, то можно пожаловаться в трудовую инспекцию, работодателю или в прокуратуру. Также у потерпевшего есть возможность подать гражданский иск в суд, чтобы возместить моральный вред.

Как показывает практика, большинство случаев харассмента остаются в тайне от общественности, а жертвы не получают помощи. В учебных заведениях или в компаниях часто пытаются замять дело, чтобы оно не получило огласку. Например, когда информация о случае студентки Яны Григорьевой и Аскольда Коновича попала в СМИ, ректор СПбГиК Александр Тургаев пожаловался, что ситуация зашла так далеко. В общении с журналистами «Фонтанки» он заявил, что инцидент можно было предотвратить в рамках вуза и не доводить его до обращения в правоохранительные органы. Тургаев подчеркнул, что девушка могла рассказать обо всём членам приёмной комиссии, проректору по учебной работе или лично ему.

Истории замалчиваются, ситуация не меняется даже спустя много лет. Студентки не знают, как реагировать на домогательства, а привлечь виновных к ответственности крайне сложно. Поскольку на законодательном уровне этот вопрос ещё не решен, а подобные ситуации скрываются в коридорах учебных заведений, у злоумышленников есть чувство безнаказанности. А это, как показывает случай Олега Соколова, в итоге может привести даже к убийству.

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