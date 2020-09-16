Заседание по делу Олега Соколова состоится 23 сентября

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщает, что заседание по уголовному делу историка-убийцы Олега Соколова состоится 23 сентября в 12:00.

Историк и бывший преподаватель СПбГУ Олег Соколов обвиняется в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко, которую он, по версии следствия, убил в порыве ревности, а после расчленил останки и попытался утопить их в реке Мойке.

Суд попросил продлить на 3 месяца его содержание под стражей в ходе заседания, состоявшегося 16 сентября. Также в ходе этого заседания выяснилиьс новые подробности по делу Соколова. Так, после его лекции были избиты двое слушателей в результате конфликта, касавшегося публикации историка Евгения Понасенкова.