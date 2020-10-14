На кладбище в Невском районе была разбита плита и украдена урна с прахом

Сотрудники правоохранительных органов Петербурга осуществляют поиск злоумышленников, которые разбили мраморную плиту и похитили урну с прахом на Киновеевском кладбище, которое располагается в Невском районе.

Заявление об акте вандализма поступило сотрудникам полиции от разнорабочего Киновеевского кладбища во вторник вечером, 13 октября. По словам мужчины, инцидент произошел около дома №16 по Октябрской набережной. Неизвестных разбил мраморную плиту и украл урну с прахом, хранившуюся в колумбарии.

Прибывший на место происшествия отряд полиции выяснил, что поблизости нет камер наблюдения. В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов принимается решение по вопросу о возбуждении уголовного дела.