На Красненьком кладбище в Санкт-Петербурге был обнаружен мужчина, который занимается порчей статуй ангелов. Его запечатлели камеры видеонаблюдения, установленные на территории кладбища. Личность мужчины не установлена, однако, существует предположение, что наносит ущерб статуям ни один, а несколько неизвестных. По неизвестной причине, осквернитель выбирает именно статуи крылатых существ. Статуи ангелов традиционно предназначены для установки на детских могилах. Мужчина ломает статуи, наносит на них рисунки. Акту вандализма были подвержены уже как минимум 4 статуи на Красненьком кладбище. Отмечается, что мужчина приходи на кладбище тщательно скрыв свое лицо. Злоумышленник ходит на дело в балаклаве. Камера видеонаблюдения на данный момент помогла запечатлеть только одного вандала.
На Красненьком кладбище мужчина портит статуи ангелов
© Фото: pixabay.com
Злоумышленник попал в фотоловушку.
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