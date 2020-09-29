Двое мужчин напали на управляющую супермаркета на Фонтанке

В центре Петербурга были задержаны двое мужчин, которые совершили нападение на управляющую продуктового магазина и попытались украсть пиво.

Инцидент произошел днем 28 сентября. Злоумышленники вошли в магазин, расположенный на набережной реки Фонтанки, и попытались пронести алкогольные напитки мимо кассы.

Их заметил персонал магазина. Сотрудники магазина попытались остановить «покупателей», однако это закончилось конфликтом, который привел к тому, что один из мужчин напал на управляющую супермаркета. Сотрудники магазина вызвали полицию, правоохранители прибыли на место происшествия и задержали мужчин. Пострадавшей управляющей была оказана медицинская помощь, женщине пришлось обращаться в травмпункт.