В Китае неизвестный с ножом напал на школьников, семеро детей погибли

В китайской провинции Шэньси молодой человек с ножом убил семерых школьников. Нападение на группу детей произошло в пятницу, 27 апреля, сообщила телерадиокомпания BBC.

По предварительным данным, инцидент произошел, когда учащиеся выходили из здания школы после занятий. В результате инцидента пострадали 12 детей.

Полиция задержала подозреваемого. Правоохранители сообщили, что раньше он учился в школе, учеников которой он убил. Предположительно, молодой человек решил отомстить за издевательства над собой.

За последний год в Китае произошло три нападения с ножом. В июле 2017 года мужчина убил двух человек в супермаркете в городе Шэньчжэнь, а в феврале 2018 года в результате атаки в торговом центре в Пекине погиб один посетитель.